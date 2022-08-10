В КНР назвали военный козырь Путина против США Baijiahao: Путин «продемонстрировал» военный козырь, который заставит понервничать США

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Президент России Владимир Путин показал Белому дому военный козырь, и это должно заставить США занервничать. Речь идет о гиперзвуковой ракете «Циркон», названную в Китае главным козырем Москвы против Вашингтона, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Baijiahao.

Россия показала «меч», и Путин напрямую «обнажил» свой козырь — гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон», — отмечается в публикации.

Китайские журналисты считают, что «Циркон» является «убийственным» оружием армии России, у которого нет аналогов в мире. В Baijiahao отметили, что ни в одной армии мира пока нет систем, способных перехватить ракету, летящую со скоростью до 9 Махов.

В публикации подчеркивается, что «Циркон» способен лететь на тысячу километров. Китайские специалисты уверены, что, если российские военные развернут в нейтральных водах подлодки с «Цирконом», то ракеты легко «дотянутся» до столицы США. При этом на удар по Вашингтону потребуется только четыре минуты, указали в Baijiahao.

Ранее стало известно, что Владимир Путин 31 июля заявил: поставка гиперзвуковых комплексов «Циркон» в Вооружённые силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым это оружие получит многоцелевой фрегат «Адмирал Горшков». Глава государства отметил, что комплексы «Циркон» не имеют аналогов в мире и для них «нет никаких преград».