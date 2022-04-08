В КНР назвали смелостью слова Вучича об угрозах со стороны Запада

Президент Сербии Александр Вучич проявил смелость, когда признался в голосовании Белграда за приостановку членства РФ в Совете по правам человека ООН из-за угрозы санкций. Неизвестно, сколько ещё стран голосовали под давлением, сообщает китайское издание Global Times.

Вучичу, видимо, хватило смелости, чтобы заявить об угрозах и давлении, с которым столкнулась его страна со стороны Запада, но сколько ещё из 93 стран, проголосовавших за [приостановку участия России в СПЧ ООН], сделали это под принуждением Запада, и сколько не решились высказаться? — задались вопросом в GT.

Автор публикации напомнил, что Белград находится под сильным давлением Запада, после того как Россия начала спецоперацию на Украине. Сербию пытаются склонить к санкциям в отношении Москвы и присоединиться к её осуждению. По мнению публициста, Запад имеет рычаги давления на Сербию, в частности, может использовать вопрос её вступления в Евросоюз или решать проблему Косово недипломатическим путём.

В крайних случаях ЕС может даже сократить финансовую поддержку Сербии, — отмечается в статье.

Ранее стало известно, что Сербия проголосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН, но только из-за давления и шантажа Запада, сообщил Александр Вучич. Изначально при этом голосовании было решено воздержаться, пояснил сербский лидер.