В КНР определили 1,5 тысячи жертв «отряда смерти» с помощью России

Исследователи из Китая с помощью рассекреченных в России документов сумели идентифицировать личности 1500 человек, которые стали жертвами экспериментов отряда 731 Квантунской армии Японии. Об этом РИА Новости сообщил директор Музея доказательств преступлений отряда 731 Цзинь Чэнминь.

По его словам, 1500 человек подверглись «спецотправке» в отряд 731 для проведения экспериментов. Как он пояснил, все прошедшие «спецотправку» были изувечены до смерти.

Цзинь Чэнминь подчеркнул, что музей уделяет особое внимание документам, опубликованным российской стороной, так как они имеют «чрезвычайную ценность и важный смысл».

Мы считаем, что увеличение числа открытых источников будет способствовать разоблачению преступлений, совершённых Японией во время войны, на глобальном уровне, — рассказал он.

Директор музея также отметил, что российские документы внесут вклад в научные исследования, а также поспособствуют «извлечению уроков из истории».

Ранее сообщалось, что в Хабаровске открылась выставка рассекреченных документов «Дальневосточный Нюрнберг — документальная летопись Хабаровского края». На выставке можно ознакомиться с документами ФСБ, МВД и Архива внешней политики России. Также там представлены фотографии с судебного процесса над военными Японии.