https://static.news.ru/photo/633ecd34-3f3b-11ea-9f62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Willie Siau/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайские врачи готовятся к использованию нескольких видов лекарств для лечения заражённых новым типом коронавируса, заявил глава экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань.

(Лекарства — прим. NEWS.ru) готовятся использовать при проведении клинического лечения, однако их эффективность требует дальнейшего наблюдения, — сказал Наньшань.

Жители Китая стали заболевать пневмонией в конце декабря. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудителя. В начале января учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV. Вероятно, он имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV. В 2002–2003 годах он привёл к гибели около 650 человек.

Чтобы остановить распространение инфекции, власти Китая ввели ограничения на перемещение людей внутри страны. В республике приостановлено транспортное сообщение с десятью населёнными пунктами. Максимально строгие меры приняты в Ухани, где зародился новый вирус. Здесь остановлены даже метро и автобусы. Также там закрыли автомобильный туннель под рекой Янцзы. А на действующих, пока, мостах установлены тепловизоры. Все пешеходы и водители обязаны пройти проверку на предмет повышенной температуры.

Как ранее писал NEWS.ru, в Китае число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, возросло до 1330 человек. В Пекине у 36 человек диагноз подтверждён. В провинции Хубэй 729 заболевших.