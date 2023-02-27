В КНР экранизировали расследование Херша о взрывах на «Северных потоках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авария на «Северных потоках»

Китайский телеканал CGTN экранизировал расследование американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». На видео представлена возможная хронология организации взрыва в соответствии с материалами статьи, опубликованной 8 февраля.

В социальной сети было опубликовано видео, показывающее хронологию взрывов на газопроводе «Северный поток», выстроенную в соответствии с разоблачениями Херша, — сказано в материале.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в начале февраля опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Согласно его данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии. Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности.

Взрывы случились 26 сентября одновременно на двух российских экспортных трубопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция заявили, что рассматривается версия о целенаправленной диверсии.