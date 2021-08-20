В КНДР запретили обсуждать внешность похудевшего Ким Чен Ына

Для жителей Северной Кореи под запретом находится тема внешности и здоровья лидера страны Ким Чен Ына, который похудел, сообщает Radio Free Asia.

Лидеры дозорных встреч в регионах впервые почувствовали необходимость официально заявить о том, что у Ким Чен Ына нет проблем со здоровьем. В то же время многие граждане согласились, что похудение идёт на пользу главе государства и его прежняя форма была для него опасна, — заявил на условиях анонимности житель северо-восточного портового города.

Житель города Саривон к югу от Пхеньяна также на условиях анонимности рассказал, что, несмотря на запрет, разговоры об ухудшении состояния здоровья лидера страны не утихают. Он добавил, что беседы на эту тему запрещены, но люди всё равно общаются между собой об этом. Кореец пояснил, что официально изменение внешнего вида Кима объяснено «нагромождением государственных дел».

В западных СМИ регулярно поднимаются темы состояния здоровья 39-летнего политика, особенно когда он перестаёт появляться на публике. Так, в апреле прошлого года Ким Чен Ын внезапно пропустил день рождения своего деда Ким Ир Сена, хотя это является национальным праздником в КНДР. После этого появилась информация, что мужчина находится в тяжёлом состоянии после операции на сердце, но в итоге эти данные не подтвердились.