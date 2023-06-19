В КНДР решили дружить с врагами США КНДР укрепит сотрудничество со странами, выступающими против мировой гегемонии США

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КНДР намерена укреплять сотрудничество со странами, выступающими против мировой гегемонии США. К такому решению Пхеньян подтолкнуло ухудшение обстановки в области безопасности в районе Корейского полуострова. Информация об этом содержится в докладе по итогам проходившего 16–18 июня восьмого расширенного пленарного заседания ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва. В мероприятии участвовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Цитаты из доклада приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Политбюро ЦК ТПК, реагируя на конфликтную международную военно-политическую обстановку, привержено дальнейшему укреплению солидарности со странами, восставшими против стратегии мировой гегемонии США, а также осуществлению внешней политики тщательно и независимо, на основе принципов защиты национальных прав и интересов, — говорится в документе.

Там также отмечается, что обстановка в сфере безопасности в районе Корейского полуострова стала заметно хуже. Причиной называют «безрассудные военные провокационные маневры враждебных сил, игнорирующих предупреждения».

Ранее стало известно, что власти Южной Кореи согласовали с США механизм немедленных консультаций на случай ядерной атаки КНДР. Президент страны Юн Сок Ель заручился на встрече с главой США Джо Байденом обещанием «атомного ответа» при подобной атаке. Американский лидер при этом уточнил, что Вашингтон не собирается размещать ядерное оружие на полуострове.

В свою очередь китайское издание Sohu написало, что в случае начала третьей мировой войны в антиамериканской коалиции окажутся как минимум три страны, причем одна из них десятилетиями скрывает ненависть к США. По мнению экспертов из КНР, в этот союз войдут Россия, КНДР и Япония.