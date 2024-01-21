В КНДР рассказали, как Москва и Пхеньян сделали шаг к развитию отношений МИД КНДР: визит главы МИД Цой Сон Хи в Россию стал шагом к развитию отношений

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Визит главы МИД КНДР Цой Сон Хи в РФ является важным шагом на пути к надежному развитию двусторонних отношений Москвы и Пхеньяна, сообщила пресс-служба аппарата помощников министра иностранных дел КНДР. В ведомстве добавили, что эти отношения устремлены в будущее, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Успешный визит министра иностранных дел КНДР в РФ, нанесенный в рамках практического выполнения достигнутых на историческом корейско-российском саммите в сентябре 2023 года договоренностей, является важным шагом, стимулирующим надежное развитие стратегических и устремленных в будущее корейско-российских отношений, — отметили в МИД.

Кроме того, что в ходе визита стороны добились глубокого стратегического взаимопонимания по разным региональным и международным вопросам, отметило дипломатическое ведомства. Среди прочего, был поднят вопрос по ситуации вокруг Корейского полуострова.

Также Пхеньян назвал президента РФ Владимира Путина самым близким другом корейского народа. Страна готова тепло принять Путина, если он примет решение нанести визит, подчеркнул аппарат помощников министра иностранных дел КНДР.

До этого в Северной Корее отметили наступление нового, 113 года по календарю чучхе. По такому случаю лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ отдельное новогоднее поздравление. Отмечается, что Путин стал единственным в мире руководителем страны, который удостоился такой чести. Лидерам других стран Ким Чен Ын разослал обычные новогодние открытки, в том числе председателю КНР Си Цзиньпину.