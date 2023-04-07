В КНДР предупредили желающих присоединиться к НАТО о роли «пушечного мяса» В Северной Корее предупредили желающих вступить в НАТО о роли «пушечного мяса» для США

Фото: Kepy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Страны, желающие присоединиться к НАТО, станут «пушечным мясом» для США. С таким предупреждением в КНДР выступил обозреватель по международным вопросам Ким Ю Чхора. Комментарий опубликовало государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), он последовал в связи со вступлением Финляндии в Североатлантический альянс.

Автор подверг США критике за попытку «держать под контролем младших союзников в азиатском регионе» ради попытки создания «азиатской версии НАТО», а также с помощью AUKUS (туда входят, помимо Штатов, Австралия и Великобритания) и QUAD (Австралия, Индия, США и Япония).

В этой связи Ким Ю Чхор предупредил, что везде, куда «тянутся щупальца НАТО», непременно начинаются вооруженные конфликты и именно в этом заключается опасность расширения Альянса. По словам обозревателя, НАТО представляет собой «окоп на фронте», а желающие вступить в организацию окажутся «пушечным мясом для США».

Что касается вступление в блок Финляндии, то его автор назвал «очередным циничным шагом» и отметил, что это уже «шестое нарушение „твердого обещания“ перед Россией и всем миром».

4 апреля Финляндия официально вступила в НАТО. Глава МИД страны Пекка Хаависто передал США документ о присоединении к Альянсу. Формальная процедура завершена, так как документы о присоединении новых стран-членов хранятся в Соединенных Штатах Америки.

В этой связи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такой шаг не укрепляет стабильность и безопасность в Европе. По его словам, это создает для РФ дополнительную угрозу.