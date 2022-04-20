В КНДР назвали события в Буче провокацией Запада с целью очернения России

Власти КНДР считают события в украинском городе Буче провокацией Запада. США и их союзники стремятся к очернению и изоляции России, заявили ТАСС в посольстве Северной Кореи в Москве.

Событие массового убийства в городе Буче чётко показывает, что США и Запад неразборчивы в подлых способах для того, чтобы достичь своей нечистой цели — очернить имидж России и изолировать [её] в международном отношении, — цитирует агентство сообщение посольства.

В начале апреля в иностранных СМИ распространились снимки и видео из Бучи с погибшими мирными гражданами. Власти Украины обвинили в их смерти российских военнослужащих.

В Минобороны РФ эти обвинения опровергли, отметив, что заявления Киева об убийствах жителей Бучи появились только на четвёртый день после того, как ВС России покинули город. Фото и видеоматериалы в ведомстве назвали провокацией, а также подчеркнули, что за время нахождения Бучи под контролем российских военных ни один житель не пострадал от насильственных действий.

В МИД России заявили, что Москва не станет инициировать в ООН расследование событий на Украине, в том числе в Буче. В ведомстве усомнились в его беспристрастности.