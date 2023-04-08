В КНДР назвали разрушителя режима ядерного нераспространения ЦТАК: альянс AUKUS является разрушителем режима ядерного нераспространения

Фото: US Navy/globallookpress.com

Решение военного альянса AUKUS о передаче Австралии атомных подводных лодок разрушает международный режим ядерного нераспространения и провоцирует новую гонку вооружений. Такое мнение выразил обозреватель по международным вопросам Ли Чон Су в статье для Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Он подчеркнул, что «наглость и самоуверенность США», входящих в альянс и «выдающих пропуск в ядерный клуб», достигла предела.

Передача оружейного высокообогащенного урана безъядерной Австралии — это очевидный факт распространения ядерного оружия США и Великобританией, которые являются ядерными державами и участниками Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). <...> Наглость и самоуверенность США как государства, впервые в мире применившего ядерное оружие, и как крупнейшей в мире ядерной державы дошли до такого предела, что они по своему усмотрению выдают пропуск в ядерный клуб, — написал Ли Чон Су.

Он также высказал мнение, что AUKUS является продуктом новой холодной войны и разрушителем международного режима нераспространения. Обозреватель напомнил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе никто не угрожает территориальной целостности Австралии, но та расходует «астрономические денежные средства» для закупки атомных подлодок. Таким образом факты говорят, что «гонка вооружений в региональном или мировом масштабе всегда исходит из увеличения военных расходов США и их союзников».

Австралия, Великобритания и США являются участниками трехстороннего оборонного альянса AUKUS, который был образован 15 сентября 2021 года. Тогда же Австралия объявила о намерении создать атомный подводный флот. В марте 2023 года был принят трехэтапный план предоставления Канберре АПЛ с неядерным вооружением. Предполагается, что к 2027 году у Австралии появятся пять атомных подлодок ВМС США и Великобритании, с 2033 будут приобретены три американские подлодки класса Virginia, а к началу 2040-х годов Лондон построит для Австралии субмарину класса SSN-AUKUS.

Россия и Китай выразили обеспокоенность планами альянса по строительству атомных подлодок и призвали страны выполнять условия нераспространения ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы поставок Австралии атомных подводных лодок вызывают много вопросов, связанных с проблематикой ядерного нераспространения, на них должны быть даны ответы.