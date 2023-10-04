В КНДР предупредили об угрозе массового уничтожения, исходящей от США Минобороны КНДР: наибольшая угроза оружия массового уничтожения исходит от США

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Наибольшую угрозу в сфере оружия массового поражения в мире представляют США, об этом говорится в заявлении представителя Минобороны КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). Таким образом там ответили на публикацию Штатами Стратегии противодействия оружию массового уничтожения, в которой РФ названа «острой угрозой», Китай — «растущей угрозой», а Северную Корею — «постоянной угрозой».

Термин «постоянная угроза» лучше всего подходит Соединенным Штатам — стране с крупнейшим арсеналом в сфере оружия массового поражения и единственному государству-преступнику, применившему атомную бомбу. <...> Наибольшая международная угроза в сфере оружия массового поражения исходит от США, — отметил представитель Минобороны КНДР.

По его словам, назвав Пхеньян противником, Вашингтон создал «беспрецедентную ядерную угрозу» для Северной Кореи. Также в Минобороны напомнили о масштабных учениях США и Республики Корея, заявлениях о «конце режима» в КНДР и появлении американской атомной подводной лодки с ядерным вооружением на юге Корейского полуострова. По мнению северокорейского военного, эта подлодка может «полностью уничтожить целое государство».

В Минобороны КНДР отметили, что подобные действия США требуют ответных мер по сдерживанию угроз применения оружия массового поражения в отношении Пхеньяна в средней и долгосрочной перспективе. В связи с этим в начале осени Верховное собрание Северной Кореи закрепило в конституции статус ядерных сил и политику их ускоренного развития.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Япония, Южная Корея и США фактически сформировали «азиатскую версию НАТО». По его словам, такой военный союз является «причиной войн и агрессии». Северокорейский лидер указал на необходимость Пхеньяна модернизировать ядерные силы и «экспоненциально нарастить» производство ядерного оружия.