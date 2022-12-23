В КНДР назвали клеветой публикации о поставках оружия в Россию

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Министерство иностранных дел Северной Кореи опровергло информацию японских СМИ о поставках оружия в Россию, пишет газета «Ренхап». В корейском ведомстве такие публикации назвали «абсурдной манипуляцией общественным мнением».

Клеветническое сообщение японских СМИ о том, что КНДР осуществляла поставки военных грузов России, являются самой абсурдной манипуляцией общественным мнением и не достойны каких-либо комментариев, — подчеркнули в МИД КНДР.

Ранее высокопоставленный американский чиновник в беседе с агентством Reuters ранее заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» приняли поставки вооружения из Северной Кореи. По его словам, за месяц КНДР передала в Россию несколько пехотных ракет. Министерство обороны РФ и представители ЧВК «Вагнер» эту информацию пока не комментировали.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США обладают свидетельством о якобы заключении сделки на поставку Ираном баллистических ракет в Россию. Такое сотрудничество стран вызывает в Белом доме обеспокоенность, отметил он. Представитель Белого дома добавил, что в Вашингтоне обеспокоены из-за «расширения» сотрудничества Москвы и Тегерана в военной сфере. Ранее Власти России неоднократно отвергали подобные заявления.