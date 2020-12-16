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В китайском МИД назвали 2021 год особенным для отношений Москвы и Пекина

12:01, 18 декабря 2020 18
Фото: Paul Zinken/Global Look Press

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя слова президента РФ Владимира Путина, заявил, что 2021 год станет особенным для российско-китайских отношений.

17 декабря Путин в ходе большой пресс-конференции отметил, что у него доверительные и добрые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент добавил, что Москва и Пекин по очень многим направлениям имеют совпадающие интересы.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства напомнил, что в следующем году будет отмечаться 20-летие подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, что делает 2021 год особенным для обеих стран.

Это будет год дальнейшего развития и передачи традиции многолетней дружбы, — цитирует Вэньбиня РИА Новости.

Китайский дипломат также заметил, что при стратегическом руководстве Путина и Си Цзиньпина и благодаря усилиям народов России и Китая у Пекина есть полная уверенность в том, что стороны смогут сохранить тенденцию к стремительному развитию двустороннего сотрудничества.

Ранее МИД Китая поддержал позицию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передавал NEWS.ru. Глава российского внешнеполитического ведомства раскритиковал США за попытки восстановить однополярную модель в глобальной политике.

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