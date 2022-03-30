В Китае заявили об ущербе всему миру от антироссийских санкций

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Евросоюз приступил к изучению возможностей ужесточения санкционных ограничений против России на фоне продолжающейся военной спецоперации РФ на Украине, пишет The Wall Street Journal. По информации издания, ЕС может ввести санкции в отношении российских банков и семей олигархов, а также усилить ограничения на использование криптовалют. В газете уточнили, что таким образом Запад форсирует давление на российскую экономику.

Европейские страны, стремящиеся ужесточить санкции в отношении России, рассматривают возможность введения ограничений против банков и членов семей олигархов, а также заблокировать доступ к криптовалютам как к источнику обхода финансовых санкций...