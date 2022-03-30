В Китае заявили об ущербе всему миру от антироссийских санкций
Зампостпреда Китая при ООН Дай Бин: широкие антироссийские санкции ударили по всему миру
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
16:48, 30 марта 2022
Фото: pixabay.com
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Неизбирательные антироссийские санкции ударили по всему миру, заявил зампостпреда Китая при ООН Дай Бин на заседании Совбеза ООН, передаёт EADaily. Он отметил, что от конфликтов крупных держав не должны страдать развивающиеся страны, а их на планете большинство.
Широкие неизбирательные санкции нанесли удар по глобальным финансовым рынкам, рынкам энергоресурсов, продовольствия и продолжат наносить ущерб жизни общества, вызывая новые гуманитарные проблемы. Санкции и экономические блокады только усугубят нехватку продовольствия, скачки цен, будут подрывать производство продуктов и цепочки поставок продовольствия, — сказал Дай Бин.
Он призвал усилить международную координацию, чтобы стабилизировать поставки продуктов и цены, сохранить работу рынков и избежать неоправданных ограничений на экспорт.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И в ходе беседы с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем указал на неприемлемость крайне жёстких санкций Запада против России. По его словам, подобные действия лишь усугубляют ситуацию и вредят обеим сторонам. Он в очередной раз призвал к скорейшему урегулированию конфликта между Россией и Украиной.