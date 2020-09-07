В Китае заявили о готовности РФ ракетами «отпугивать» авиацию США от границ

https://static.news.ru/photo/1740bee8-f155-11ea-95f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Интенсивность полётов авиации США и НАТО у границ России заметно увеличилась. В этой ситуации Москва может поменять стратегию обороны.

Аналитик китайского издания Sohu считает, что вместо постоянных перехватов в воздухе иностранных разведывательных самолётов и бомбардировщиков, Россия может применить ракеты. Это положит конец постоянным «визитам» воздушной разведки США и других стран НАТО, сообщает «ПолитЭксперт».

Аналитик отмечает, что иностранная разведка собирает информацию о силах ПВО России. Это поможет детально спланировать и усовершенствовать маршруты воздушных атак. При необходимости уничтожение важных наземных объектов обеспечит быструю победу.

Американская авиация постоянно летает над Чёрным и Балтийскими морями, а также вблизи Баренцева моря. По мнению аналитика, так собираются данные не только о силах ПВО, но и авиабазах и других военных объектах. В том числе, в Арктике.

Всё чаще у границ России появляются не самолёты-разведчики, а дальние стратегические бомбардировщики B-52H. Китайский аналитик уверен, что это своеобразное объявление войны США против России, поскольку на таком расстоянии бомбардировщики для нанесения удара способны применить крылатые ракеты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что авиация стран НАТО совершает регулярные полёты с имитацией нанесения ракетных ударов по территории России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в последнее время это происходит гораздо чаще. В связи с этим он вспомнил о недавнем полёте трёх американских бомбардировщиков B52H над Балтикой. Тогда на их перехват были подняты три российских истребителя Су-27.