В Китае заявили о готовности бороться с мышлением времён холодной войны

Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор со своим сербским коллегой Николой Селаковичем, сообщается на сайте китайского внешнеполитического ведомства. Стороны в ходе беседы выразили готовность оказывать друг другу поддержку и укреплять китайско-сербское стратегическое партнёрство. Ван И также подчеркнул, что КНР готов объединить усилия с международным сообществом, чтобы противостоять возрождаемому мышлению холодной войны.

В сложившейся ситуации мировое сообщество должно проявлять особую бдительность в связи с возвращением к мышлению времён холодной войны. Необходимо сообща противостоять попыткам разъединить мир, — сказал Ван И.

Глава МИД Китая выразил уверенность в том, что сербская сторона обладает мудростью и способностью защищать свои законные права и интересы в текущей геополитической ситуации.

Ван И отметил, что, несмотря на происходящие изменения, Китай планирует продолжать реализовывать важные инфраструктурные проекты в Европе, в частности, помогать Сербии в строительстве железных дорог.

Китайский министр добавил, что Пекин решительно поддерживает сербскую приверженность независимой и самостоятельной политике, а также выступает против давления внешних сил на суверенные страны и принуждения других государств выбирать сторону.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и страны Европейского союза должны предоставить стабилизирующие факторы в нынешней турбулентной международной ситуации, но для этого ЕС должен выработать независимое понимание Поднебесной. Среди дестабилизирующих факторов Си Цзиньпин назвал пандемию коронавируса, последовавший за этим экономический кризис, а также ситуацию на Украине.