В Китае заявили, что конфликт на Украине рискует выйти из-под контроля Зампостпреда Китая при ООН заявил о рисках выхода из-под контроля конфликта на Украине

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Военный конфликт на Украине может в ближайшее время выйти из-под контроля, мировое сообщество должно приложить усилия, чтобы не дать свершиться этому, заявил заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан. По его словам, которые приводит газета «Жэньминь Жибао», боевые действия на территории Украины должны быть прекращены как можно скорее.

С момента своего возникновения украинский кризис все чаще демонстрировал признаки затягивания, расширения и сложности с еще большей жестокостью, опасностью и непредсказуемостью. Международное сообщество должно работать сообща, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля, добиться прекращения боевых действий в кратчайшие сроки и способствовать политическому урегулированию, — сказал Гэн Шуан.

По его мнению, противоборствующие стороны должны пойти навстречу друг другу и взяться за поиск компромиссов, которые позволят преодолеть разногласия. Зампостпреда КНР при ООН отметил, что разжигание блоковой конфронтации является устаревшим приемом и он может создать лишние проблемы для Европы и всего мира.

Ранее специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй призвал европейские страны устранить коренные причины конфликта на Украине. Он также выступил за создание условий для проведения мирных переговоров.