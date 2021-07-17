В Китае зафиксировали первую смерть человека от вируса обезьяны. Жертвой стал ветеринар, который вскрывал тела двум приматам. Об этом пишет Global Times.

Погибшим оказался 53-летний ветеринар из Пекина. Весной он вскрыл мёртвых обезьян в качестве своей экспериментальной исследовательской работы. Уже через 30 дней у ветеринара появились симптомы тошноты, рвоты и лихорадки. Затем, 27 мая он умер, отмечается в сообщении.

Результаты исследования подтвердили, что скончавшийся был заражён вирусом обезьяны B (BV). Тесты, проведённые на близких, вирус не выявили. Также до этого в Китае подобные случаи не наблюдались.

Кроме того, известно, что вирус, который выделили в 1932 году, крайне опасный. У него очень высокий уровень смертности.

Ранее в Белом доме допустили, что коронавирус мог «сбежать» из лаборатории. В администрации президента США Джо Байдена допустили, что теория о лабораторном происхождении вируса COVID-19 так же правдоподобна, как версия о его природном происхождении.