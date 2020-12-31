В Китае зафиксировали первое заражение британским штаммом коронавируса

https://static.news.ru/photo/8edadb32-4b4b-11eb-90c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Lo Ping Fai/Global Look Press

В Китае выявлен первый случай заражения мутировавшим коронавирусом. О появлении британского штамма COVID-19 на территории материкового Китая сообщили шанхайские врачи.

Издание China Daily приводит данные отчёта национального Центра по контролю и профилактике заболеваний. Из него следует, что 14 декабря инфекция была выявлена у 23-летней студентки, которая вернулась в Шанхай из Великобритании. Исследование подтвердило, что её организм инфицирован штаммом, впервые обнаруженном на территории Соединённого Королевства.

12 декабря, за два дня до вылета в Китай, у пациентки был отрицательный результат теста на COVID-19. Она рассказала, как гуляла в парке без маски, а также как снимала маску, чтобы поесть и попить в ожидании посадки на самолёт. Возможно, это и привело её к инфицированию, — пишет источник.

Отмечается, что для минимизации рисков распространения нового штамма вируса власти Шанхая приняли ряд мер, в том числе они касаются отслеживания близких контактов пациентки. Также была проведена комплексная дезинфекция мест, где она успела побывать после прибытия в Китай. Газета напоминает, что КНР успешно борется с вирусом и за последние месяцы были приняты серьёзные меры по предотвращению проникновения инфекции в страну из-за рубежа. Ведётся строгий контроль въезжающих лиц и ввозимых товаров.

Ранее NEWS.ru писал, что российские дипломаты рассказали, как китайским властям удалось справиться с коронавирусом в городе Ухань, где ровно год назад и началась вспышка вируса, приведшая к пандемии. Они отметили, что главный залог успеха в Ухани — строгая самодисциплина китайцев.