В Китае забеспокоились из-за возможного визита Путина в КНДР WSJ: Китай недоволен возможным визитом Путина в КНДР

Фото: kremlin.ru/Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин

Власти Китая недовольны планами президента России Владимира Путина нанести официальный визит в КНДР, пишет The Wall Street Journal. По данным газеты, председатель КНР Си Цзиньпин испытывает беспокойство из-за укрепления связей Москвы и Пхеньяна.

Китайский лидер Си Цзиньпин почувствовал растущее беспокойство, поскольку связи между Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном стали более тесными, — пишут авторы.

Журналисты WSJ со ссылкой на источники утверждают, что Китай стремится развивать двустороннее сотрудничество с РФ, а не трехсторонние связи, о которых упоминал российский лидер. В противном случае, сказали инсайдеры, на Западе встревожились бы из-за коалиции трех государств. Впоследствии «дипломатическая изоляция» КНР могла бы усилиться, объяснили источники.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что подготовка официального визита президента России в Северную Корею идет своим ходом. Никаких подробностей грядущей поездки он раскрывать не стал.

Также известно, что российский лидер планирует посетить Турцию в 2024 году. Точных сроков визита пока нет, однако этот вопрос согласовывается через дипломатические каналы, уточнял пресс-секретарь президента РФ.