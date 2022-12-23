В Китае за день заразились COVID-19 более 37 млн человек Bloomberg: в Китае за день коронавирусом заразились более 37 млн человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Китае за один день заболели COVID-19 почти 37 миллионов человек, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения страны. В издании добавили, что вспышка стала крупнейшей в мире. Отмечается, что за первые 20 дней декабря вирусом в стране заразились 248 миллионов китайцев, это почти пятая часть населения страны.

За один день на этой неделе почти 37 миллионов человек заболели COVID-19. Вспышка стала крупнейшей в мире. За первые 20 дней декабря вирусом в стране заразились 248 миллионов китайцев, — сказано в публикации.

В агентстве при этом поставили под сомнение систему подсчета инфицированных из-за резкого роста заболеваемости во всех крупных городах.

Вирусолог Павел Волчков ранее заявил, что против вируса гриппа не сформирован популяционный иммунитет, поэтому сейчас он опаснее коронавируса. Эксперт добавил, что специалисты еще летом говорили о возможности начала эпидемии гриппа осенью из-за ослабевшего иммунитета перед вирусом гриппа. Он при этом назвал крайне высоким иммунитет к коронавирусу. По его словам, чтобы эпидемия переносилась легче, популяционный иммунитет должен быть сформирован, например, за счет вакцинации.