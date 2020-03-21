https://static.news.ru/photo/d8d40d76-6c49-11ea-abc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Edwin Remsberg / Vwpics/Global Look Press

В Китае органы здравоохранения не включили в статистику 43 тысячи бессимптомных носителей коронавируса.

Как сообщает газета South China Morning Post, эти люди помещены на карантин и взяты под медицинское наблюдение, но не вошли в статистику. Таким образом, в действительности заболевших коронавирусом может оказаться на треть больше, чем официально заявлено.

На конец февраля тесты более чем 43 тыс. жителей Китая дали положительный результат на [коронавирусную инфекцию] COVID-19, [у этих людей] не было непосредственных симптомов, что характерно для состояния, обычно называемого асимптоматическим, — сообщает издание.

Учёные пока не смогли прийти к единому мнению о том, какую роль могут играть такие бессимптомные носители в процессе передачи коронавирусной инфекции другим людям. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) склонна классифицировать всех людей, у которых был выявлен положительный результат на коронавирус, как подтверждённые случаи заражения COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал о том, что средства массовой информации обратили внимание на самый низкий показатель смертности от коронавируса в мире. Меньше всего жертв COVID-19 в Германии: скончались 30 человек из почти 14 тысяч человек, заражённых коронавирусом нового типа. Журналисты предположили, что низкая смертность может быть связана с хорошим тестированием и своевременным выявлением заболевания.