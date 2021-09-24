Китай выступил против военного партнёрства AUKUS

Китай выступает против военного партнёрства AUKUS при участии США, Великобритании и Австралии, так как оно нарушает международные договорённости о нераспространении ядерного оружия. Вашингтон, Лондон и Канберра не должны дестабилизировать международную ситуацию. Об этом заявил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, слова которого приводит ТАСС.

По его мнению, объединение подрывает результаты деятельности членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, направленной на поддержание мира в регионе.

Мы снова настаиваем, чтобы Австралия, Великобритания и Соединённые Штаты прекратили руководствоваться идеологией времён холодной войны, — подытожил Лицзянь.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнёрстве в сфере обороны и безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении глав трёх государств. Альянс получил название AUKUS. Его основная цель — «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе».

Этот союз также предполагает отказ Австралии от контракта с Францией на покупку неатомных подлодок. Власти страны приняли решение купить эту технику у США.