В Китае высмеяли призывы США принять чью-либо сторону

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В американском Нью-Йорке напротив известного туристам магазина Macy’s прошла акция в поддержку России, ДНР и ЛНР, передаёт РИА Новости. Отмечается, что в митинге приняли участие неправительственные организации, в том числе «Солидарность с Донбассом и антифашистами на Украине», а также «Остановите кампанию лжи о войне». Люди с транспарантами призывали «остановить террор неонацистов на Украине».

Россия вмешалась, чтобы спасти людей Донецка и Луганска, которых убивали восемь лет. 14 тысяч человек погибли, и ни одно масштабное западное СМИ об этом не сообщает, — заявил участник акции....