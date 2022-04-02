В Китае высмеяли призывы США принять чью-либо сторону
Представитель МИД КНР Чжао высмеял призывы США принять чью-либо сторону
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
02:59, 03 апреля 2022
Фото: pixabay.com
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Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь высмеял просьбы США принять чью-то сторону из-за ситуации на Украине. На своей официальной странице в Twitter он опубликовал карикатуру с рукой в виде флага США, держащей пистолет у виска другого человека. высмеивающую просьбы Вашингтона занять чью-либо сторону.
Когда США принуждают других принять чью-либо сторону, это на самом деле означает... «прими (мою) сторону!» — написал Чжао.
Многие пользователи согласились с мнением представителя Китая. Некоторые отметили двойные стандарты западной политики, когда только европейским странам наряду с США позволено вести независимую международную политику.
Директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун ранее заявил, что Китай не является стороной конфликта на Украине, а обычные торговые отношения КНР с другими странами, включая Россию, не должны быть затронуты. Так он прокомментировал прошедший накануне саммит лидеров Китая и ЕС. Представитель КНР добавил, что несмотря на санкции Европа продолжает осуществлять бизнес с Россией. Дипломат также уточнил, что не стоит переоценивать роль Пекина в ситуации на Украине, несмотря на то, что власти продвигают переговоры между Киевом и Москвой.