В Китае высказались о письме Гутерриша председателю Совбеза ООН по Газе МИД КНР заявил о поддержке усилий Гутерриша по установлению перемирия в Газе

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Антониу Гутерриш

Пекин приветствует посредничество генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по установлению перемирия в ближневосточном регионе, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя письмо Гутерриша председателю Совета Безопасности. За все время пребывания на своем посту чиновник всемирной организации впервые воспользовался этим правом.

Нынешний виток израильско-палестинского конфликта привел к серьезной гуманитарной катастрофе. Призыв генерального секретаря Гутерриша отражает сильную обеспокоенность международного сообщества серьезной ситуацией в Газе. Китай поддерживает посреднические усилия генсека и Секретариата ООН, — сказал дипломат.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что СБ ООН должен прислушаться и принять конкретные меры для прекращения боевых действий, защищать гражданское население и заботиться о гуманитарной ситуации. Пекин со своей стороны продолжит сотрудничать с теми, кто стремится к снижению напряженности на Ближнем Востоке, добавил представитель МИД КНР.

Гутерриш впервые за шесть лет пребывания на своем посту воспользовался статьей 99 Устава ООН и направил письмо на имя председателя СБ ООН. Такие случаи предусмотрены, когда генсек намерен донести до сведения пятерки стран-членов «любые вопросы, которые могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности».

Ранее в декабре Гутерриш раскритиковал гуманитарную резолюцию СБ ООН по Газе, назвав ее несостоятельной. Он подчеркнул, что условия на земле не позволяют оказывать какую-либо значительную помощь населению, и ситуация перерастает в катастрофу с необратимыми последствиями.