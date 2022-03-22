В Китае выразили надежду, что Россия и Япония решат свои разногласия

Власти Китая отметили ухудшение отношений России и Японии и надеются на решение разногласий между странами, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге, передаёт EADaily. Речь идёт о выходе России из диалога по мирному договору, что совершенно не устраивает японскую сторону.

Мы обратили внимание на эту информацию [об ухудшении отношений]. Китай надеется, что Москва и Токио благополучно урегулируют соответствующие вопросы, — сказал Вэньбинь.

Он не озвучил, чего именно Китай ждёт от России и Японии, а сразу стал отвечать на следующий вопрос.

Россия отказалась от дальнейших мирных переговоров с Японией по Курильским островам ввиду односторонних ограничений, ранее введённых Токио против Москвы, заявили в МИД РФ. Также Россия в качестве ответной меры на японские санкции прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова.

В связи с этим МИД Японии заявил протест послу России Михаилу Галузину. Глава правительства Японии Фумио Кисида заявил, что позиция Токио по заключению мирного договора и урегулированию территориального вопроса с Россией остаётся неизменной.

В посольстве Японии в РФ сочли отказ российской стороны от диалога «крайне прискорбным» и «неприемлемым». Премьер Японии Фумио Кисида расценил решение Москвы как «неприемлемо жёсткое» и неоправданное. Он подчеркнул, что Токио выражает «решительный протест».