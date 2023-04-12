В Китае выдвинули ультиматум Зеленскому по переговорам с Москвой SCMP: Зеленский должен инициировать мирные переговоры, пока не потерял право голоса

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Владимир Зеленский

Обозреватель South China Morning Post Дэниел Ковани заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует согласиться на мирное урегулирование конфликта, пока он окончательно не потерял право голоса. Журналист пояснил, что Запад может вскоре оказаться в положении, когда не сможет более поддерживать Киев. Он призвал политиков на Украине «проглотить свою гордость» и заключить мир.

Украинские лидеры должны проглотить свою гордость и заключить мир до того, как исчезнут последние остатки их рычагов воздействия, и они не будут иметь права голоса в окончательном исходе конфликта и его последствиях, — сказал Ковани.

Он добавил, что Запад не сможет восстановить уничтоженную инфраструктуру Украины. По его словам, западные страны уже признались, что их производственные мощности не могут обеспечить Киев необходимой военной помощью.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов ранее рассказал, что заявление главы комитета по международным делам Верховной рады Александра Мережко о том, что у Китая нет прав на Тайвань, снизили шансы на переговоры президента Украины Владимира Зеленского и лидера КНР Си Цзиньпина. Он объяснил, что Пекин не будет вести диалог со страной, чья позиция по полуострову не совпадает с китайской.