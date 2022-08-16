В Китае ввели санкции против семи тайваньских политиков КНР ввела санкции против семи тайваньских политиков за поддержку независимости острова

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Китай ввел санкции в отношении семи тайваньских политиков. Причиной ограничений названы сепаратизм и поддержка независимости острова. Отныне им запрещён въезд в материковый Китай. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Рестрикции распространяются на представителя Тайваня Сяо Мэйцинь, политика Гу Лисюна, заместителя спикера Законодательного юаня (парламента) Цай Цичана, принимавшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, членов Демократической прогрессивной партии Тайваня Кэ Цзяньмина и Ван Динъюя, а также заместителя генсека этой партии Линь Фэйфаня и политика Чэнь Цзяохуа.

Фигурантам санкционного списка и членам их семей запрещён въезд в материковый Китай и специальные административные районы Гонконг и Макао.

Объявивший о санкциях официальный представитель Канцелярии ЦК КПК по делам Тайваня заявил, что стремление к расколу и независимости острова является «самым большим препятствием для воссоединения родины», а также скрытой опасностью «для возрождения нации».

Ранее Китай ввёл санкции в отношении премьер-министра Тайваня Су Чжэньчана, главы внешнеполитического ведомства У Чжаосе и спикера Законодательного юаня Ю Сикуня.

14 августа делегация конгрессменов из США, состоящая из пяти человек и возглавляемая сенатором Эдом Марки, прибыла на Тайвань. Визит продлился до 15 августа. У делегации США была запланирована встреча с президентом Тайваня Цай Инвэнь и министром иностранных дел Джозефом Ву.

Власти Китая назвали «опасным ходом» визит конгрессменов США на Тайвань. Специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин заявил, что Пекин настоятельно призывает США прекратить вмешиваться во внутренние дела страны. По его словам, Вашингтону следует придерживаться политики «одного Китая».