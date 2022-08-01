Рискованный шаг: найдена лазейка, которая позволит Пелоси посетить Тайвань Global Times: самолет с Пелоси может приземлиться на Тайване под предлогом чрезвычайных обстоятельств

Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Ненси Пелоси

Самолет ВВС США Boeing C-40С, на котором отправилась в азиатское турне спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, все еще может приземлиться в аэропорту Тайбэя, пишет китайское издание Global Times. По мнению авторов статьи, она может оправдать посещение Тайваня неисправностью лайнера или другими чрезвычайными обстоятельствами.

По-прежнему возможно, что Пелоси хочет сделать рискованный и опасный шаг, пытаясь приземлиться в аэропорту Тайваня с чрезвычайными оправданиями, такими как неисправность самолета или дозаправка, — говорится в публикации.

В связи с этим китайские аналитики считают, что военные патрули и радиолокационные станции должны по-прежнему оставаться в состоянии повышенной готовности в ближайшие дни, а учения должны продолжаться.

Азиатское турне Пелоси началось 30 июля. Она планировала посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею, Японию, а также Тайвань. Однако власти КНР выступили против визита Пелоси на Тайвань. Пекин пригрозил ввести бесполетную зону, а местные СМИ отметили, что приезд представителя Вашингтона может стать поводом для «большой войны». Позднее Тайвань исчез из программы поездки Пелоси.

Параллельно с этим Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала военные учения у берегов восточной провинции Фуцзянь, расположенной через пролив в 120 км от Тайваня. Также несколько китайских СМИ утверждают, что власти КНР перебросили в провинцию Фуцзянь реактивную систему залпового огня PHL-16 с дальностью стрельбы до 220 км.