В Китае впервые за месяц не выявили ни одного нового случая COVID-19

Китайские власти впервые с 20 июля не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией на территории страны, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.

Всего за минувшие сутки в стране был выявлен 21 новый случай заражения. Все заболевшие приехали в страну из-за рубежа. Пять случаев выявлено в провинции Гуандун, четыре — в Шанхае, три случая в Тяньцзине и провинции Юньнань, два — в Пекине, и по одному случаю в провинции Шаньси, Хэнань и Сычуань.

С момента начала пандемии в Китае заболели более 94,6 тысячи человек, свыше 4,6 тысячи скончались и более 88,3 тысячи выздоровели. Вакцинация приоритетных групп населения началась в стране с 15 декабря. Всего в КНР четыре вакцины китайского производства получили одобрение для выхода на внутренний рынок, а три препарата могут использоваться в качестве экстренных. В Китае было сделано более 1,94 млрд прививок.

Ранее компания AstraZeneca сообщила о создании нового препарата против коронавирусной инфекции на основе антител. Сейчас проходит третья фаза клинических испытаний. Его эффективность составляет 77%. Препарат получил название AZD7442, он состоит из двух типов моноклональных антител длительного действия.