В Китае возмутились провокацией США с «продажей» Дальнего Востока

Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ТАСС

Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина

США никогда не хотели сближения Москвы и Пекина, особенно Вашингтон возмутил недавний визит президента России Владимира Путина в Китай, пишет издание Kan China. Из-за этого американская сторона начала распространять недостоверную информацию, чтобы расстроить российско-китайские отношения. В частности, западные СМИ выпустили статью, в которой говорилось о планах РФ сдать в аренду КНР часть своей территории.

Речь идет о Дальнем Востоке. Якобы таким образом Москва хочет поправить свое финансовое положение на фоне санкций и заморозки зарубежных активов. Как отмечают журналисты, такие слухи возмутили китайские власти. Объясняться пришлось официальному представителю МИД КНР Чжао Лицзяню, который заверил прессу, что Москва и Пекин давно решили свои территориальные споры.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России и Китая много областей для взаимовыгодного сотрудничества. По его словам, это понимают обе стороны. Речь не столько о контрактах, сколько о перспективах регионального взаимодействия и развития регионов Дальнего Востока.

В странах коллективного Запада тем временем нарастает беспокойство в связи с визитом Путина в КНР. Это свидетельствует о сближении стран, пишет газета The Washington Post. Издание отмечает, что у стран появились не только взаимовыгодные интересы в ряде областей, но и общие ценности.