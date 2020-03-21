https://static.news.ru/photo/fc575f12-6b79-11ea-a20f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Global Look Press

Итальянские власти приняли недостаточно строгие меры для борьбы с новым коронавирусом. Такое мнение высказал вице-президент китайского Красного Креста Сунь Шуопэн.

Здесь, в Милане, самом пострадавшем районе от COVID-19, нет строгой блокировки: общественный транспорт всё ещё работает, люди перемещаются, они обедают вместе, устраивают собрания в отелях, вечеринки и не носят маски, — цитирует «Газета.ru» слова замглавы Красного Креста КНР.

По его словам, итальянцы должны на время отказаться от своих повседневных забот, чтобы сократить распространение заболевания.

Глава отдела эпидемиологии Школы общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Беркли Артур Рейнгольд поддержал коллегу. Он отметил, что Европа не борется с COVID-19 так же эффективно, как Китай.

По информации на 21 марта, в мире коронавирусом нового типа заразились 277 736 человек, 11 513 скончались, а 91 096 пациентов выздоровели.

Как писал NEWS.ru, глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что за последние сутки скончались 627 человек из-за коронавируса. Это печальный рекорд для страны.