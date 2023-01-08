В Китае в результате ДТП погибли 17 человек

Фото: epp.genproc.gov.ru

Фото с места происшествия

Минимум 17 человек погибли в результате ДТП в китайской провинции Цзянси, передает телеканал CGTV со ссылкой на власти. Еще 22 человека получили различные травмы.

По меньшей мере 17 человек погибли и еще 22 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в округе Наньчан восточной китайской провинции Цзянси в воскресенье, — говорится в сообщении.

Детали происшествия пока отсутствуют. Ведется расследование причин ДТП.

Ранее сообщалось, что в Турции микроавтобус с туристами упал в пропасть. В результате ДТП пострадали 19 человек, все они были доставлены в больницу. Инцидент произошел на востоке страны, на автодороге Тунджели — Эрзинджан. Микроавтобус вез туристов из поездки по побережью Черного моря в город Малатья. Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство пробило дорожное ограждение и упало в пропасть.

3 января два человека стали жертвами ДТП с участием грузового автомобиля и кроссовера Toyota в Башкирии. По предварительным данным, причиной аварии стали непогода и плохая видимость. ДТП произошло в Белорецком районе на 170-м километре дороги Уфа — Инзер — Белорецк. Момент столкновения был снят видеорегистратором одной из проезжавших мимо машин. На кадрах видно, как кроссовер заносит, затем разворачивает поперек дороги и в его левый борт врезается большегруз.