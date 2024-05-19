Продвижение российских войск под Харьковом вынудило ВСУ направить пять из десяти новых бригад на защиту Киева, пишет китайское издание Sohu. Аналитики считают, что Зеленский все больше понимает свое отчаянное положение и бросается оборонять столицу.
В материале отмечается, что Харьков, второй по величине украинский город, имеет огромное стратегическое и символическое значение. Если город перейдет под контроль ВС РФ, Украина окажется в еще более тяжелом положении.
Авторы статьи считают, что украинская армия приняла новые меры, заранее подготовившись к наихудшему исходу событий. Именно с этим связана переброска резервов в Киев. Зеленский решил заранее усилить оборону Киева, чтобы избежать ситуации, когда российские войска окажутся «у ворот». Тем не менее украинцы не хотят сдаваться, но и победить им не под силу, считают журналисты.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис выразил мнение, что текущая ситуация для Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий стала хуже критической. При этом он подчеркнул, что такая тенденция просматривается на всех направлениях проведения специальной военной операции.