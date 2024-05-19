В Китае увидели отчаянный сигнал в переброске резервов ВСУ под Киев Sohu: Украина усилила защиту Киева и готова сдать Харьков

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Продвижение российских войск под Харьковом вынудило ВСУ направить пять из десяти новых бригад на защиту Киева, пишет китайское издание Sohu. Аналитики считают, что Зеленский все больше понимает свое отчаянное положение и бросается оборонять столицу.

В материале отмечается, что Харьков, второй по величине украинский город, имеет огромное стратегическое и символическое значение. Если город перейдет под контроль ВС РФ, Украина окажется в еще более тяжелом положении.

Авторы статьи считают, что украинская армия приняла новые меры, заранее подготовившись к наихудшему исходу событий. Именно с этим связана переброска резервов в Киев. Зеленский решил заранее усилить оборону Киева, чтобы избежать ситуации, когда российские войска окажутся «у ворот». Тем не менее украинцы не хотят сдаваться, но и победить им не под силу, считают журналисты.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис выразил мнение, что текущая ситуация для Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий стала хуже критической. При этом он подчеркнул, что такая тенденция просматривается на всех направлениях проведения специальной военной операции.