В Китае уточнили правила въезда россиян Посольство КНР в России сообщило, что прибывающие в Китай туристы обязаны предоставить ПЦР-тест

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global look Press

Россияне, въезжающие в Китай обязаны предоставить ПЦР-тест, сделанный не ранее 48 часов до вылета, сообщается на сайте посольства КНР. Кроме того, от граждан РФ потребуется заполненная декларация о состоянии здоровья.

При этом уточняется, что справка о результате ПЦР-теста должна содержать имя и фамилию туриста как в документе, время тестирования или время выдачи результата, метод тестирования, сам результат теста, название и контакты лаборатории. Справка должна быть на русском или английском языке, ее необходимо предъявить в распечатанном виде.