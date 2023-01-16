Россияне, въезжающие в Китай обязаны предоставить ПЦР-тест, сделанный не ранее 48 часов до вылета, сообщается на сайте посольства КНР. Кроме того, от граждан РФ потребуется заполненная декларация о состоянии здоровья.
При этом уточняется, что справка о результате ПЦР-теста должна содержать имя и фамилию туриста как в документе, время тестирования или время выдачи результата, метод тестирования, сам результат теста, название и контакты лаборатории. Справка должна быть на русском или английском языке, ее необходимо предъявить в распечатанном виде.