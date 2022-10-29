В Китае умение отказывать США назвали признаком зрелости государств Китайский эксперт Цзя Минь: умение отказывать США стало признаком зрелости стран

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Президент РФ Владимир Путин

Умение отказывать США стало признаком роста и зрелости стран в международной политике. Такое мнение РИА Новости высказал научный сотрудник Института финансовых исследований «Чунъян» при Китайском народном университете Цзя Минь, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

В ходе своего выступления Путин заявил. что самые разные государства в настоящее время якобы отказывают США в их требованиях. По мнению российского президента, это стало «обыденностью».

Умение говорить «нет» Вашингтону стало признаком того, что многие страны выросли и стали «зрелыми» в международной политике, вышли из процесса «промывания мозгов» и одурманивания западным неолиберальным дискурсом, — отреагировал Цзя Минь.

Он добавил, что высказывание Путина не говорит о его изоляционистской позиции и не означает при этом, что всегда следует выступать против США. По словам китайского эксперта, точка зрения российского главы представляет «ложную интернационалистскую перспективу», при которой великие державы должны играть важную роль, при этом имея четкие представления об ограничениях собственной силы.

Конфликты и противоречия между крупными державами неизбежны, главное заключается в том, чтобы уметь их контролировать, ими управлять, спокойно добиваться компромиссов, — подчеркнул Цзя Минь.

По мнению эксперта, теперь мир должен адаптироваться к новому этапу сосуществования и совместного управления великих держав.

Ранее политолог Иван Коновалов заявил, что президент США Джо Байден отражает позицию неоколониального Запада. Он представляет собой ту часть американских политиков, которые стоят на позиции усиления конфронтации с Россией и цепляются за старое, стремясь сохранить гегемонию США в мире, убежден эксперт. По его словам, именно поэтому президент Владимир Путин назвал эту часть Запада неоколониальной.