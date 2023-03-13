В Китае указали на сигналы США о начале мировой войны Global Times: увеличение оборонного бюджета США говорит о приближении мировой войны

Фото: defense.gov

Расширение оборонного бюджета США дает четкий сигнал о высоком риске начала третьей мировой войны, считают обозреватели Global Times. В Китае обратили внимание на то, что в 2023 году Вашингтон потратит в четыре раза больше средств на военные нужды, чем КНР: $842 млрд.

Высокие траты США на оборону говорят о большом риске глобальной войны, — говорится в материале.

Обозреватель также указал, что Пекин придерживается оборонительной политики, в то время как Вашингтон следует по пути агрессии. При этом большую часть оборонного бюджета США тратят на разработку нового наступательного вооружения и военных технологий, особенно наступательного и высокоточного оружия для упреждающих ударов.

Обозреватель считает, что ВПК используется крупным бизнесом как «дойная корова Американской империи». По его мнению, он рассматривается как ключевая часть политики США, поскольку благодаря экспорту Вашингтон получает глобальные выгоды.

Ранее Белый дом и Конгресс США приняли пятилетний план по «климатическим интервенциям», предусматривающий создание технологии управления климатом. При этом ученые и специалисты по безопасности выступают против подобных разработок, поскольку это может обернуться климатической войной.