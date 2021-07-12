В Китае указали на «мафиозный» подход Вашингтона к ситуации на Украине

Белый дом не старается разрешить ситуацию на Украине, а только «подливает масла в огонь». Об этом говорят попытки Вашингтона по принципу мафии заставить осуждать Россию нейтральные страны, сообщает китайская Global Times.

Вашингтон оказывает сильное давление на нейтральные страны, которые «не присоединились к их клубу» и, с одной стороны, критикует Индию за «слабость», а с другой — преувеличивает китайскую «угрозу» миру. Разве это не типичный мафиозный подход? — задались вопросом в издании.

В Европе, считает автор публикации, приходит осознание, что Вашингтон использует ситуацию на Украине, чтобы получить геополитическую выгоду. Его цели и позиция отличаются от европейских.

Всё больше и больше европейцев осознают, что слепая отправка оружия Украине ведёт их в направлении, противоположном целям безопасности, которые они преследуют, — указали в Global Times.

Ранее стало известно, что постоянный представитель Китая при всемирной организации Чжан Цзюнь заявил, что непринятие Совбезом ООН проекта резолюции РФ по Украине вызывает сожаление. При этом он отметил, что КНР проголосовала за предложенный документ, так как хочет донести до международного сообщества «важность гуманитарного вопроса» на Украине.