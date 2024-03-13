В Китае создали БПЛА, который оказался лучше американского F-22 SCMP: новейший гиперзвуковой БПЛА Китая превзошел стелс-истребитель F-22

Фото: af.mil

F-22

Разработанный в Китае новый беспилотник, способный развивать гиперзвуковую скорость, в ходе испытаний превзошел истребитель F-22 американского производства, внесенный в перечень самолетов пятого поколения, передает South China Morning Post (SCMP). Конкретная модель дрона не называется — сообщается, что он похож на MD-22.

Как отмечает газета, в дозвуковом режиме аэродинамическое качество БПЛА достигает отметки 8,4, что сопоставимо с аналогичной характеристикой американского F-22, который с точки зрения этой характеристики является лучшим истребителем. Кроме того, издание подчеркивает, что только этот самолет с особенностями стелса (невидимости) способен выполнять продолжительные полеты на сверхзвуковых скоростях. Уточняется, что на крейсерском режиме движения (гиперзвуковом) китайский дрон достигает скорости 6 чисел Маха, а его аэродинамическое качество достигает четырех. При этом F-22 имеет похожие показатели при скорости 1,5 числа Маха.

Такие характеристики позволяют беспилотнику маневрировать даже в разреженной атмосфере на больших высотах, что представляет проблему для систем противоракетной обороны, которые полагаются на прогнозирование траекторий полета, — говорится в статье.

Ранее в Сети появились фотографии новейшего беспилотника, который практически неуязвим для систем РЭБ. Управление дроном осуществляется по кардинально другой схеме — команды посылаются через оптоволоконный кабель, что сводит на нет попытки воздействовать на него через перехват радиосигналов.