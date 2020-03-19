https://static.news.ru/photo/7bc2c0aa-6a00-11ea-b834-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Lian Zhen/Xinhua/Global Look Press

Смертность от нового коронавируса выше в Европе, чем в Китае, где произошла его вспышка, сообщил научный журнал Nature Medicine со ссылкой на данные китайских исследователей.

В китайском городе Ухань, где произошла вспышка COVID-19, скончались 1,4% зараженных. Этот показатель оказался в два раза ниже мирового показателя.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, распространившейся из Китая. На сегодняшний день ей заразились более 219 тысяч человек по всему миру, более 8 тысяч умерли, 84 тысячам удалось выздороветь.

19 марта в Москве скончалась пожилая женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию. После вскрытия выяснилось, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. На момент госпитализации у пенсионерки пневмония была в начальной стадии, писал NEWS.ru.