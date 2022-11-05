В Китае разглядели плохой знак в словах Зеленского об участии в саммите G20 Читатели китайской газеты «Гуаньча» увидели плохой знак в отказе Зеленского от поездки на саммит G20

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Читатели китайского издания «Гуаньча» увидели плохой знак в отказе президента Украины Владимира Зеленского участвовать в саммите G20, если туда приедет его российский коллега Владимир Путин. По их мнению, это значит, что США не хотят скорого завершения конфликта.

Плохой знак, значит, США не хотят скорого завершения конфликта — заявил один из пользователей.

Другие надеются, что «Зеленский приедет и все испортит», и отмечают, что «такое заявление лишь показывает, что план США провалился».

Третьи уточняют, что Украина — не член «Большой двадцатки», поэтому не имеет значения, поедет Зеленский на саммит или нет.

Некоторые добавляют, что единственное, в чем преуспел Зеленский — «честно сыграть нищего». Они поясняют, что украинский лидер каждый день просит помощи и постоянно судит и обвиняет, какая страна дала меньше.

Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября на индонезийском острове Бали. Посол Индонезии в России Хосе Таварес заверил, что власти готовы обеспечить безопасность Путина в случае его приезда, равно как и других участников встречи. Кроме того, дипломат заявил о готовности властей Индонезии организовать на полях саммита переговоры Путина с Зеленским.

В свою очередь президент России не исключил того, что сам лично будет присутствовать на встрече. Он подчеркнул, что РФ в любом случае будет представлена на высоком уровне.

Зеленский же заявил, что не будет принимать участие в саммите G20, если на мероприятие приедет Путин. Несмотря на это, он подчеркнул, что Украина готовится к предстоящему саммиту. По его словам, Зеленскому незачем участвовать в саммите G20, поскольку там будут присутствовать представители стран, отвечающих за Украину. Таковыми он называет США и Великобританию.