В Китае рассказали об успехах Лаврова в Африке на фоне бездействия США

Фото: Министерство иностранных дел России

Сергей Лавров

Глава российского МИД Сергей Лавров недавно вернулся из поездки в Африку: он посетил Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго и обсудил с местными политиками двустороннее сотрудничество, напоминают китайские аналитики издания Sohu. В это время Соединенные Штаты бездействуют, относясь слишком высокомерно к потенциальным африканским партнерам, передает «ПолитРоссия».

По сравнению с активным руководством России лидеры США слишком самоуверенны. Американские дипломаты по-прежнему сидят дома и лишь просят лидеров африканских стран не фотографироваться с Лавровым. Видимо, Вашингтон пребывает в стране грез и не может оценить ситуацию. Руководители этих государств получили возможность послушать, как Лавров объясняет позицию России по Украине. Это показывает, что страны Африки не были обмануты Западом, что сделало поездку значимой для России, — отметили китайские аналитики.

Аргументируя свою позицию, обозреватели сравнили недавние поездки президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена в арабские страны. Главе Вашингтона не удалось договориться с Эр-Риядом об увеличении поставок нефти, в то время как Путин заключил с Ираном контракт на сумму в $40 млрд. В Китае предположили, что в ближайшем будущем Россия будет расширять свое влияние в Латинской Америке или Юго-Восточной Азии.

Лавров принял участие в пятидневном турне по африканским государствам, которое прошло с 23 по 28 июля. В ходе поездки он посетил Египет, Уганду, Республику Конго и Эфиопию.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поездка Лаврова в Африку вызвала панику у США и американские дипломаты стали просить своих коллег из других стран не фотографироваться с Лавровым. Захарова считает, что таким образом Соединенные Штаты пытаются «залатать информационные дыры», чтобы сохранить образ изолированной от мира России.