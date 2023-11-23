В Китае назвали причины «плача» офиса Зеленского Sohu: Украина пытается сыграть на жалости США и вернуть внимание к себе

Фото: МО Украины

Недавние жалобы советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка на то, что у Украины может не быть шансов на выживание в исторической перспективе, является попыткой Киева сыграть на жалости Вашингтона, написал обозреватель Ли Женьхао в статье, опубликованной китайским порталом Sohu. По его мнению, Украина пытается таким образом вернуть интерес Запада к себе, чтобы получить дополнительную помощь.

Притворяясь жалкой, Украина хочет донести до американского «старшего брата» следующий посыл: «Я больше не могу, пожалуйста, помоги мне», — отметил автор статьи.

Он предположил, что у заявления Подоляка могут быть три причины. Первая состоит в том, что Украина не выдерживает противостояния с Россией на поле боя, поскольку ВСУ не хватает живой силы из-за массовых потерь и дезертирства.

Второй причиной автор статьи назвал поиск украинской стороной повода для начала мирных переговоров. По его мнению, в Киеве готовят почву для диалога с Москвой, видя усталость Запада от конфликта. В качестве третьей причины обозреватель назвал стремление Киева отвлечь внимание Вашингтона от Израиля, а также приближающийся американо-украинский форум по оборонной промышленности, который должен пройти в декабре.

Ранее сообщалось, что Подоляк пожаловался на затягивание Западом поставок оружия Украине. По его словам, вопреки договоренностям, передача оружия и боеприпасов растягивается на несколько месяцев. Он также подчеркнул, что Украине нужны не «чудесные» предложения отказаться от части территорий в обмен на некие гарантии и вступление в НАТО, а полноценная военная помощь.