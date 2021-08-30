В Китае рассказали о моральном разложении армии США

Государственные СМИ КНР сочли историю с отставкой подполковника Стюарта Шеллера признаком низкого морального духа в американской армии. Об этом сообщает китайское издание Global Times.

Отмечается, что история с отстранением от службы подполковника Шеллера является свидетельством нежелания военного руководства США прислушиваться к указаниям на свои ошибки. Более того, Пентагон прикладывает усилия, чтобы уйти от ответственности за свои решения. Подчёркивается, что просчёты командования армии США и нежелание их признавать неминуемо приведут к низкому моральному духу войск при выполнении миссии.

Ранее сообщалось, что подполковник морской пехоты армии США Стюарт Шеллер выложил в Интернете обращение к военному руководству страны, где он раскритиковал Пентагон за то, что он подорвал доверие солдат к своему начальству. После этого высшие инстанции американских вооружённых сил отстранили офицера от занимаемой должности.