В Китае рассказали, кто заинтересован в конфликте на Украине Asia Times: в конфликте на Украине заинтересованы производители оружия в США

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Американские производители оружия лоббировали развязывание конфликта Украины и России, к такому мнению пришел обозреватель издания Asia Times Леонард Гудман. По его словам, они являются влиятельными группами, определяющими внешнюю политику Вашингтона.

Наиболее влиятельными бизнес-группами, направляющими внешнюю политику, являются американские производители оружия. <...> Производители дорогостоящих товаров требуют враждебных отношений с более крупными странами, — говорится в сообщении.

Гудман пишет, что таким поставщикам, как, например, производитель бомб Raytheon, нужны зоны активного конфликта. По его словам, компании это необходимо, чтобы оправдать ожидания Уолл-стрит по прибыли.

Кроме того, по словам обозревателя, «демократы» сильно обязаны финансирующим их спонсорам, которые представлены военными компаниями, такими как Raytheon, Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics. Поставщиков оружия «не волнуют разговоры о дипломатии или риске ядерной войны», пояснил журналист.

По словам Гудмана, конфликт на Украине стал «золотым дном» для оружейной промышленности. Обозреватель объяснил, что в преддверии эскалации НАТО расширилась на восток, к границе с Россией, требуя, чтобы каждый новый член НАТО приобретал оружие, совместимое с американскими системами вооружений.

При этом, отмечает журналист, спецоперация РФ в 2022 году ускорила спекуляцию. По его словам, американские налогоплательщики были «обязаны без слушаний или дебатов» приобрести оружие на миллиарды долларов у американских производителей оружия для отправки Киеву. Как пишет Гудман, по состоянию на конец октября, США выделили Украине $18 млрд на поставки оружия и другого оборудования с 24 февраля.

Ранее издание NetEase сообщило, что украинский конфликт используется Западом для того, чтобы подготовиться к полноценной войне с Россией. Авторы публикации убеждены, что украинская армия не могла бы так просто применять западное оружие, если бы США и их союзники не командовали операциями и не обеспечивали бы тактическое руководство ее действиями.