В Китае рассказали, кто может погубить Россию

https://static.news.ru/photo/d9d13b22-c3dc-11eb-a4a4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автор статьи для газеты «Жэньминь жибао» назвал Россию великой державой и привёл цитату директора Китайского центра при Брукингском институте Ли Чэна, который считает, что эту страну не может погубить никто, кроме неё самой.

В публикации отмечается , что также великой державой является Китай.

Нет ни одной внешней силы, которая сможет одержать победу над ними, — процитировал автор Ли Чэна.

Он добавил, что США не способны ослабить ни одну из названных стран из-за разорванных партнёрских отношений. При этом и объединиться с Кремлём Белый дом не сможет, поскольку ему нечем расположить к себе Москву.

Так называемый союз с Россией в борьбе с Китаем — это догадки лишь небольшого количества западных СМИ и деятелей. <...> Это не соответствует исторической тенденции и непременно будет обречено на провал, — подчеркнул автор публикации.

Ранее стало известно, что стратегическое всеобъемлющее партнёрство Китая и России только усиливается, однако оно не направлено против других стран, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Дипломат отметила, что Пекин и Москва «твёрдо придерживаются схожих позиций» по многим вопросам, и можно сказать, что отношения между двумя странами «достигли самого высокого уровня в развитии».