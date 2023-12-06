В Китае рассказали, какую участь Украине уготовили США Global Times: США уготовили Украине участь жертвы в борьбе за власть

США уготовили Украине участь жертвы, пишет китайская газета Global Times. По мнению авторов статьи, и Республиканская, и Демократическая партии используют ее в борьбе за политическую власть. Во время выборов в 2024 году республиканцы обязательно используют украинский вопрос, чтобы поставить демократов и нынешнего президента страны Джо Байдена в неловкое положение, говорится в материале.

Также отмечается, что Соединенные Штаты используют кризис на Украине в том числе и в рамках своей стратегии в отношении России. Данный процесс они не остановят и это трагедия для Украины, считают китайские эксперты.

Ранее первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заявила, что Байден не отказывается от собственных слов о готовности поддерживать Украину столько, сколько потребуется, несмотря на трудности с одобрением в конгрессе помощи Киеву. Она предположила, что большинство законодателей от демократов и республиканцев «поддерживают помощь Украине».

Между тем секретный брифинг по вопросу об оказании помощи Украине в сенате США прошел в «раздражительной» атмосфере, рассказал корреспондент телеканала Fox News Чад Перграм. По его словам, возник спор между демократами и республиканцами. Последние перехватили тему встречи, начав обсуждение ситуации на границах США.