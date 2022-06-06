В Китае рассказали, как Россия «отомстит» США за санкции

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Китай пересмотрел своё отношение к редкоземельным ресурсам и резко снизил объемы экспорта этого сырья, теперь Великобритания и США вынуждены договариваться со вторым крупнейшим обладателем ценных металлов — Монголией, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на китайских аналитиков. По их мнению, таким образом Москва сможет «отомстить» Западу за санкции, так как Улан-Батору придётся согласовывать доставку сырья со своими соседями: Россией и Китаем.

Что касается авиаперевозок, то доставка сырья по воздуху слишком дорога и нерентабельна. Поэтому даже если западные страны договорятся с Монголией, им все равно будет нужно ориентироваться на позицию России. В противном случае доставка сырья будет сорвана, — отметили аналитики.

Монголия, в свою очередь, действительно заинтересована в налаживании торгово-экономических связей с США и Великобританией, однако страна не имеет выхода к морю и граничит только с Россией и Китаем. Китайские специалисты убеждены, что Пекин не станет помогать Монголии с доставкой сырья в Штаты или Британию, поэтому Вашингтону и Лондону нужно будет ориентироваться на Россию. При этом Москва захочет «отомстить» западным странам за антироссийские ограничения и может превратить доставку редкоземельных металлов через ее территорию в сущий кошмар.

Ранее Уильям Молони в статье для The Hill заявил, что европейские страны и США, ощутив начавшийся экономический кризис, находятся в поиске компромиссов с Россией. По его мнению, это происходит из-за того, что рестрикции наносят больший вред Западу, чем Москве.