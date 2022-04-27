В Китае рассказали, чем закончится затягивание конфликта на Украине GT: военный эксперт Сун рассказал, чем закончится затягивание конфликта на Украине

Фото Alexander Novikov/Global Look Press

Китайский эксперт в области стратегических вооружений Сун Чжунпин заявил Global Times, что затягивание боевых действий на Украине может привести к крайне негативным последствиям и стать причиной войны во всей Европе. По словам эксперта, такое развитие событий станет огромным бедствием не только для всех европейских государств, но и для всего мира.

Россия однозначно дала понять, что не может проиграть. Если обе стороны продолжат проявлять жесткость, бои могут развернуться на территории всей Европы, — рассказал Сун Чжунпин.

Он добавил, что США «фактически сделали Украину членом НАТО», так как ни один участник Альянса не получал такую финансовую и военную помощь, которую получил Киев.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall ранее направил властям ФРГ запрос на продажу Украине 88 танков Leopard 1A5, сообщила газета Die Welt. Соответствующий запрос был перенаправлен в Федеральный совет безопасности, куда входит канцлер ФРГ Олаф Шольц и главы профильных министерств. Отмечается, что первая партия из 22 танков может быть доставлена в течение нескольких недель. Остальная техника в случае одобрения будет поставлена на Украину до конца 2023 года. В материале уточняется, что стоимость бывших в употреблении танков Leopard 1A5 составляет около €115 миллионов.